Ilfattoquotidiano.it - Saviano a La7: “Gli insulti di Donzelli al giornalista del Fatto erano voluti, voleva mandare un messaggio”

lo haapposta, sapeva che c’microfoni o addirittura telecamere. Il suo è unpreciso:una chiara valutazione di Giacomo Salvini, il; in qualche modofargliela pagare. Cercare di intimidire chi scrive è una prassi comune di questo governo. Le testate giornalistiche oggi sono molto deboli, mancano soldi e lettori, quindi devono attaccare la singola firma, l’individuo, la possibilità di un’inchiesta o un progetto”. Lo ha detto lo scrittore Roberto, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando gliche il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni, ha rivolto al cronista de ilQuotidiano, Giacomo Salvinni. “Questo tipo di aggressione significa peggiorare la vita del cronista, isolarlo, in qualche modo additarlo e dire allo stesso tempo che chi si avvicina a lui o lo legge in qualche modo ne pagherà le conseguenze.