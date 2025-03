Zonawrestling.net - Saraya racconta i suoi traumi, gli scandali e la rivincita:”Sono orgogliosa della persona che sono oggi”

Il nuovo libro di memorie di, Hell in Boots: Clawing My Way Through Nine Lives, non è solo una biografia sul wrestling, ma uno sguardo crudo e senza filtri sui, glie la lotta per la sopravvivenza che hanno segnato la sua vita oltre il ring.In un’intervista profondamente emozionante a Casual Conversations with The Wrestling Classic,ha rivelato che il capitolo più doloroso da scrivere è stato quello sugli abusi subiti durante l’infanzia:“Si tratta di abusi infantili. è davvero difficile parlarne”, ha ammesso. Lei e suo fratello hanno iniziato a discutere del loro trauma condiviso solo pochi anni fa, e ha incluso quelle conversazioni nel libro sia per convalidare le loro esperienze sia per dare forza a chi sta affrontando situazioni simili: “Nonunache parla molto apertamente dei propri”, ha detto.