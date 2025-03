Velvetgossip.it - Sarah Jessica Parker festeggia 60 anni: un viaggio tra successi e vita personale

Leggi su Velvetgossip.it

Oggi, 25 marzo 2025,celebra un traguardo significativo: il suo cinquantesimo compleanno. Conosciuta in tutto il mondo per il suo iconico ruolo di Carrie Bradshaw nella serie televisiva cult “Sex and the City“, l’attrice ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop americana e internazionale. La sua carriera, costellata die riconoscimenti, l’ha resa una delle figure più amate nel panorama dell’intrattenimento.Le origini diè nata il 25 marzo 1965 a Nelsonville, una piccola città dell’Ohio, negli Stati Uniti. Figlia di Barbara Keck, insegnante di origine tedesca e inglese, e Stephen, imprenditore e giornalista di Brooklyn con radici nell’Europa orientale, è la terza di quattro figli. Fin dalla giovane età,dimostra un forte interesse per la recitazione.