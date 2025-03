Biccy.it - Sara Ricci: “In amore generosa, sono stata con uno di 23 anni”

Ospite nel salotto di Caterina Balivo per discutere delle coppie con una grande differenza d’età,ha ammesso di aver avuto spesso partner più giovani.L’ex attrice di Vivere ha dichiarato ironizzando di frequentare “ragazzi maggiorenni”. “Che uomini preferisco? Preferisco frequentare ragazzi maggiorenni. L’età, in fondo, è solo un numero, e spesso i miei partner più giovani si rivelano persone molto tranquille e riservate. A un certo punto, con un ex di 13più giovane di me, miritrovata a pensare: “Ma mipresa un animale domestico?”. Io uscivo, mentre lui preferiva restare a casa. Alla fine ho abbassato ulteriormente l’età perché quella situazione non funzionava“. Classe 1968,ha 56.“Il divario massimo d’età con un uomo che ho avuto? Il mio ultimo compagno aveva 33meno di me: io 56, lui 23.