News.robadadonne.it - Sara Ricci, 53 anni: “Mi piacciono i partner più giovani. Che male c’è? Il più piccolo? 23 anni”

Leggi su News.robadadonne.it

Ospite del salotto di Caterina Balivo a La volta buona l’attricesi è lasciata andare a confidenze sulla sua vita privata, raccontando di prediligere compagni piùanche di molti, rispetto ai suoi 53.“Il più giovane aveva 23, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare – ha spiegato l’interprete di Adriana Gherardi in Vivere -Con un altro ragazzo di 34, invece, ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi.Per me il fatto di scendere sempre di più con l’età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare”, ha proseguito, aggiungendo anche di sentirsi particolarmente generosa in coppia: “Il mio lavoro non mi pesa nella relazione, ho pagato più di qualche cena perché sono sempre stata molto generosa e quindi ho pensato: ‘Se devo farlo, tanto vale che mi prendo ilgiovane”.