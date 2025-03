Thesocialpost.it - Sant’Antonio Abate, operaio incastrato col braccio nel nastro trasportatore: morto sul colpo

Drammatico incidente sul lavoro a Sant’ Antonio, in provincia di Napoli. All’improvviso, il dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti di 50 anni, Nicola Sicignano, è deceduto durante un turno di lavoro a seguito di una dinamica terribile.Leggi anche: Il medico di Papa Francesco: «Sapeva di poter morire, chi gli era intorno piangeva»Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’infatti sarebbe rimastocon ile la testa neldella linea di lavoro.L’area è stata sequestrata e sono in corso le indagini della Compagnia di Castellammare di Stabia, del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Asl di Napoli.L'articolocolnelsulproviene da The Social Post.