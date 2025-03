Ilfattoquotidiano.it - Santanchè e l’udienza slittata, il capogruppo di FdI ribadisce: “Se rinviata di nuovo a giudizio lascerà per difendersi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Noi riteniamo che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio si arriverebbe ad una presa d’atto della necessità di lasciare l’incarico non perché stia governando male il Turismo – dove anzi abbiamo dati assolutamente premianti – ma per garantire a lei la possibilità dinel modo più sereno possibile“. Così, ospite di SkyTg24, ildi Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ripete la linea già espressa dal partito: Danieladovrà dimettersi se verràanche per l’accusa di truffa all’Inps sulla cassa integrazione Covid dei dipendenti del gruppo Visibilia, dopo esserlo già stata per falso in bilancio. Una posizione ribadita in modo netto, non a caso, proprio mentre a Milanopreliminare, prevista per il 26 marzo, va verso lo slittamento a causa della decisione della ministra di cambiare avvocato, una mossa che le consentirà di guadagnare qualche settimana di tempo.