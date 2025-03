Santanchè Conte | Meloni non la fa dimettere è ricattata?

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) – “La ministra Santanché ha cambiato avvocato per prendere tempo e sulla scia di celebri maestri puntiamo alla prescrizione. ma non trovate vergognoso questo comportamento?” Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, nel corso di una diretta sui suoi canali social. “Ma di fronte a accuse conclamate e riscontrate sul piano concreto di utilizzo di fondi Covid, la soluzione non sono le immediate dimissioni? Presidente, lei – ha proseguito l’ex premier – è propriodalla ministra Santanché? Cosa avete combinato insieme, quali azioni avete fatto per non avere la forza di farla ministra che è sua compagna di partito? È questo il vostro modo di onorare le istituzioni? Pensate così di avere credibilità a livello internazionale?”, ha concluso