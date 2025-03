Thesocialpost.it - Santanchè cambia avvocato, udienza rinviata. Ma dentro Fdi c’è chi chiede un passo indietro

Roma, 25 marzo 2025 – La vicenda giudiziaria che coinvolge il ministro del Turismo, Daniela, subisce un nuovo sviluppo. La ministra, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato per presunti illeciti legati ai contributi della cassa integrazione Covid alla sua società Visibilia, ha deciso dire. L’preliminare, inizialmente prevista per domani, saràha sostituito l’Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, che affiancherà Nicolò Pelanda. La scelta dire difensore comporta la richiesta dei termini di legge per consentire a Pino di esaminare con attenzione gli atti dell’accusa, motivo per cui l’, presieduta dalla giudice Tiziana Gueli, sarà posticipata.In merito alla questione, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha dichiarato a SkyTG24 che, nel caso in cui la ministra dovesse esserea giudizio, “si arriverebbe a una presa d’atto della necessità di rilasciare l’incarico”.