Santanchè cambia avvocato e slitta l'udienza di domani. Il legale chiede tempo per studiare le carte

Saltapreliminare prevista perdel processo, primo passo dell’iter che porterà al proscioglimento o al rinvio a giudizio dell’esponente di governo. La ministra del Turismo, infatti, hatoe, per i termini a difesa,in calendario permercoledì 26 marzo sarà rinviata. Il processo, davanti alla giudice milanese Tiziana Gueli, riguarda l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La ministra ha sostituito l’Salvatore Sanzo con Salvatore Pino che affiancherà il collega Nicoló Pelanda. Il nuovo difensore ha chiestoperlepreannunciato al giudice una richiesta di “termini a difesa” per approfondire il procedimento.