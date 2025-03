Lopinionista.it - Santanchè: “Assolutamente convinta di questo governo”

Leggi su Lopinionista.it

DanielaMILANO – “Io credo che siamouncompatto, uncoeso, perche’ si condividono i programmi che bisogna portare avanti. E non e’ che lo dico io: basta andare a vedere, visto che oggi si parla di politica estera, non credo che abbiamo mai avuto un voto, un’espressione di voto diversa da parte di tutti i partiti di centrodestra, sia alla Camera che al Senato. Ee’ un fatto”.Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanche’, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative, nella sede di Fratelli d’Italia a Milano. “Poi ci possiamo ricamare del gossip, pero’ se stiamo ai fatti,e’ un fatto. Per cui io sonodi, della sua tenuta, poi lascio il gossip ad altri”, ha concluso la ministra.