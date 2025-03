Anteprima24.it - Sannio Alifano, revocata la sentenza di prescrizione per l’ex presidente

Tempo di lettura: 3 minutiFinisce nel migliore dei modi e con la cancellazione definitiva delladidel reato anche il secondo procedimento penale a carico di Pietro Andrea Cappella,del Consorzio di Bonifica del, con sede a Piedimonte Matese, accusato di abuso d’ufficio in occasione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il nipote, passato nel gennaio 2015 da operaio avventizio stagionale a dipendente fisso dell’Ente consortile.Il collegio C della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli, presieduta dal giudice Carnela Iorio, in accoglimento della istanza formulata dalla difesa e all’esito della camera di consiglio dello scorso 3 marzo, ha disposto la revoca dellapredibattimentale emessa dalla stessa Corte di Appello partenopea in data 24 ottobre 2023 con la quale, in riforma dellaemessa nel febbraio 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Pietro Cappella, imputato del reato di abuso d’ufficio, per essere il delitto estintosi per l’intervenuto decorso del termine di