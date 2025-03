Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Parte il toto allenatore. L’ex Bonura: "Si salverà»

Nessuna fumata bianca, al tardo pomeriggio di ieri, per la nomina del nuovodelladopo l’esonero di Marco, consumatosi nell’immediato dopo gara persa contro l’Orvietana. Loris Beoni, ex tecnico di Montevarchi e Riccione, e Davide Ciampelli, lo scorso campionato sulla panchina del Trestina, sono i nomi interpellati dalla dirigenza, che nel pomeriggio di ieri pare abbia fatto un pensierino anche su Alessandro Deri, inattivo dal dicembre del 2022 con alle spalle esperienze in Eccellenza prima alle Badesse e poi alla Colligiana, e il 50enne Alessio Bifini, che in provincia non ha certo bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi vincenti con la maglia dell’Arezzo a fine anni 90. Come, però, è reduce da cinque esoneri consecutivi ultimo dei quali a Sondrio arrivato a fine ottobre.