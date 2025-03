Trevisotoday.it - Sandrin Jr. e Laurencich verso il weekend

Leggi su Trevisotoday.it

È in arrivo un fine settimana scoppiettante per Xmotors Team con il sodalizio di Maser pronto a dare man forte a due piloti da seguire con attenzione. Al Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra previsto per Sabato 29 e Domenica 30 Marzo, la compagine.