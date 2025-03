Internews24.com - San Siro Inter, svelata la data ultima per la cessione dell’impianto. Tutti i dettagli

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSan, c’è laper lain merito alla vicenda che ha per protagonista il MeazzaArrivano novità preziose per quanto concerne il futuro dello Stadio San. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine delle celebrazioni della Festa del Perdono è tornato a parlare del futurosportivo milanese. I clube Milan restano all’ascolto, ecco un estratto delle sue dichiarazioni. Vediamo qui le parole raccolte dall’Ansa del primo cittadino che ribadisce la volontà di completare ladel Giuseppe Meazza sportivo entro le vacanze, ergo entro l’estate.Per la pubblicazione del bando per la vendita dello stadio di San: «Ho voluto aspettare il Consiglio comunale. L’abbiamo fatto uscire ieri sera, ovviamente era già tutto pronto.