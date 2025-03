San Siro il dossier di Inter e Milan | stadio pronto nel 2031 e spesa da 12 miliardi di euro

Lettera43.it - San Siro, il dossier di Inter e Milan: stadio pronto nel 2031 e spesa da 1,2 miliardi di euro

L’operazione per la realizzazione del nuovodio nell’area di Sanavrà un costo complessivo di 1,2di, con una capienza stimata di circa 71.500 posti e un utilizzo previsto per tutto l’anno. Secondo ildi 250 pagine presentato daal Comune, la costruzione dell’impianto, che sorgerà a ovest dell’area, avrà un costo di circa 700 milioni die sarà completata entro il. Le opere accessorie saranno ultimate tra il 2033 e il 2035, quando l’o progetto entrerà in piena operatività. A est rimarrà una parte dell’attuale Meazza, sottoposta a una rifunzionalizzazione che prevede la rimozione della copertura, delle tribune del terzo anello e del primo anello, di alcune sezioni del secondo anello e di circa il 70 per cento delle rampe della facciata esistente.