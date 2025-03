Inter-news.it - San Siro, il Comune di Milano pubblica un avviso: la richiesta

La vendita di Sana Inter e Milan non rappresenta di certo un processo semplice, come hanno potuto acclarare nel corso di questi mesi tutte le parti coinvolte. Il nuovo capitolo relativo alla vicenda non è però di quelli che devono far preoccupare i tifosi o le società in questione.LA NOTIZIA – Novità relative a San. Nel mattino di oggi, 25 marzo, ildihato sul proprio sito un bando volto a “raccogliere eventuali proposte migliorative rispetto a quelle presentate da Inter e Milan” nell’ambito della rigenerazione dell’area. Di seguito l’delmeneghino: «È statoto sul sito deldil’pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) San, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza.