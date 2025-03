Ilnapolista.it - San Siro è in vendita per 197 milioni, le proposte di Inter e Milan: stadio con 71.500 spettatori e un’area commerciale

E’ stato reso pubblico il bando per il nuovodi; già il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta aveva anticipato qualche giorno fa che sarebbe arrivata la proposta dei due club. Sane le aree intorno sono in.Sanè in: lediIl Corriere della Sera scrive:Il giorno dopo l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura sulla possibile futuradello, il Comune pubblica il bando per capire se oltre ai due club c’è qualcun altroessato all’acquisto della Scala del calcio. Cifra di partenza? 197, il valore che ha stimato l’agenzia dell’entrate per l’impianto e i 280 mila metri quadrati intorno al Meazza. Se non arriveranno altre offerte entro il 30 aprile — limitate alle attività sportive — si procederà a trattativa privata con le due squadre.