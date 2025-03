Lettera43.it - Samsung, è morto il co-Ceo Han Jong-hee: aveva 63 anni

Leggi su Lettera43.it

Han-hee, co-Ceo diElectronics dal 2022, èa 63per un attacco cardiaco. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap, spiegando che ha avuto un infarto nella giornata del 22 marzo e da allora era ricoverato in ospedale. Classe 1962, era entrato in azienda nel 1988 scalando le gerarchie fino a diventare responsabile sia della divisione elettrodomestici digitali sia dell’unità Device Experience, che comprende anche gli smartphone. «Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in un momento così difficile», ha fatto sapere l’azienda in un comunicato interno visionato dalla Cnn. «Ha contribuito alla crescita in un ambiente difficile». Non è ancora stato scelto il suo successore, tanto che per il momento Jun Young-hyun diventerà unico Ceo della società in attesa di sviluppi futuri.