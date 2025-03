Internews24.com - Salvatore Esposito: «Pio pronto per l’Inter? Sa che deve crescere, ma il club nerazzurro punta molto su di lui…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Pioper? Sa che, ma ilsu di lui.» Le parole del centrocampistaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dello Spezia ed ex Inter,ha parlato cosi:SU PIO- «Sa chestep by step, questo lo aiuta. Il suo agente Mario Giuffredi lo consiglia bene e insieme faranno le scelte migliori, ovviamente insieme alche su di lui»..SULL’ADDIO ALNEL 2018- « Rimpianto? No. E’ stata una decisione che mi ha spronato a dimostrare che qualcuno si era sbagliato. Ma per me resta un’esperienza fantastica: ho vinto due campionati e una Supercoppa e trovato tanti amici. C’era anche Adorante, che sta facendo grandi cose proprio nella Juve Stabia.