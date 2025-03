Ilgiornaleditalia.it - Salute, Tassi (Lice): "Test genetici fondamentali per diagnosi epilessie rare e complesse"

'Pediatra e specialista dell'età adulta devono lavoin modo congiunto per aiutare i pazienti pediatrici e quelli adulti' Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Negli ultimi anni in nostro aiuto è venuta la genetica. Utilizzandosiamo riusciti a dare un nome, che non significa d