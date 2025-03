Spazionapoli.it - Salta Napoli-Milan? L’attaccante è in dubbio dopo la sosta Nazionali

Al rientro dallapreoccupato le condizioni del, la situazione a pochi giorni dal big match.Contro ilildovrà lottare per portare a casa tre punti fondamentali in chiave classifica. I rossoneri sono al nono posto in campionato e rischiano seriamente di rimanere fuori dai posti per le prossime competizioni europee.Contro gli azzurri di Antonio Conte l’obiettivo è rimanere agganciati al treno insieme con Fiorentina e Roma. Ma attenzione, potrebbe esserci un’assenza pesante nella rosa di Sergio Conceiçao. Si tratta di Santiago Gimenez, punta centrale delsenza il quale i rossoneri potrebbero andare in difficoltà. Ma cosa è successo?, le condizioni di Santiago Gimenezclasse 2001 delè uscito zoppicante dal campol’ultimo match della sua Nazionale, il Messico, contro Panama.