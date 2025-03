Metropolitanmagazine.it - Salmo ha un nuovo album in cantiere: il semi-annuncio social

In attesa del Lebonski Park, una serata evento che avrà luogo sabato 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live-Rho,non se ne sta con le mani in mano e, anzi, stuzzica la sua fanbase. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, il cantante ha condiviso un post esplicito, quanto vago: si tratta di una nota che recita semplicemente “”. Nessuna data, nessuna cover art, né titolo; tanto è bastato, però, a mandare in visibilio il suo pubblico, che aspetta pazientemente undisco da due anni.L’ultimo, infatti, risale al 2023, ed è Cult, con Noyz Narcos. Chissà se, nel corso dello show prodotto da Lebonski360 e Vivo Concerti, ci saranno delle sorprese, o se occorrerà aspettare ancora per qualche tempo? O magari avremo notizie più concrete rispetto all’nel prossimo futuro? Nel frattempo, però, i suoi fan possono consolarsi guardando Sky Gangs of Milano- Le nuove storie del Blocco, in onda su Sky, in cui il rapper ricopre il doppio ruolo di attore e supervisore musicale.