Ilfattoquotidiano.it - “Salari alti e welfare: ecco perché i giovani vanno all’estero”: il libro che racconta la fuga dei cervelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non soltanto retribuzioni più alte, rispetto a un Paese, l’Italia, dove ireali (cioè tenendo conto della perdita di potere d’acquisto per l’inflazione, ndr) sono inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008, dato peggiore tra i membri del G20. I ricercatori italiani e i(laureati, ma non solo) continuano a emigraretrovano anche “un sistema meritocratico, più aperto, dove si può crescere in maniera libera. Ma anche stabilizzazioni e garanzie di, compresi i servizi per la genitorialità”. A spiegarlo Alessandro Foti, ricercatore e autore di “Stai fuori! Come il Belpaese spinge iad andare via (Dedalo edizioni)“, presentando il suoalla Camera dei deputati, con la deputata di Azione Giulia Pastorella, l’analista geopolitica di Limes Agnese Rossi e Daniele Cecchetti, in rappresentanza della lotta dei “Precari Uniti del Cnr 2.