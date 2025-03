Sai che Helena… Grande Fratello Chiara mette la pulce nell’orecchio di Mavi e si gioca tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non ci sono state grosse sorprese durante la semifinale delandata in onda lunedì 24 marzo su Canale 5. A dire il vero, nessuna sorpresa per chi ha seguito l’edizione 18 da casa e ha già intuito come si concluderà. Gli unici momenti di “giustizia” della serata sono stati l’ingresso di Helena Prestes come quarta finalista e una delle eliminazioni, molto attesa dal pubblico sui social.Quello che ha davvero stupito gli spettatori, però, è stata l’eliminazione di Shaila Gatta, che ha visto sfumare il sogno di entrare in finale. Dopo aver pescato fortunatamente il bollino dorato nel piramidale, è stata proprio Shaila a decidere chi mandare in televoto con lei per raggiungere la finalissima del prossimo lunedì. L’ex velina ha scelto Helen chepoi modella ha scelto, forse pensando di portare con sé l’anello più debole, o forse con l’intento di concedere un’altra settimana di permanenza a Mariavittoria, sua amica.