Sacbo approvato il bilancio | risultato netto a 1185 milioni quasi 14 milioni investiti in sostenibilità

Bergamonews.it - Sacbo, approvato il bilancio: risultato netto a 11,85 milioni, quasi 14 milioni investiti in sostenibilità

Il Consiglio di amministrazione dihail progetto direlativo all’esercizio 2024, che sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli azionisti prevista in prima convocazione il 28 aprile 2025 e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2025.Il Consiglio di amministrazione haildi esercizio diS.p.A. e ilconsolidato di gruppo che include ild’esercizio diS.p.A. e quello della società interamente controllata Bgy International Services S.R.L.Anche nel 2024 è proseguita la crescita del traffico passeggeri, in continuità con la ripresa post-Covid, consentendo di consolidare la competitività dell’aeroporto di Bergamo sia a livello nazionale, dove risulta stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, sia a livello europeo, dove occupa la trentaquattresima posizione.