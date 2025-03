Sololaroma.it - Sabato il Lecce, la Roma torna ad allenarsi: le ultime su N’Dicka e Dovbyk

Dopo la pausa di questo weekend è tempo dire a focalizzarsi sulla Serie A e sullenove giornate di campionato che permetteranno di emettere tutti i verdetti. In casal’obiettivo resta quello di conquistare un posto in Europa, con la grande rimonta compiuta da inizio 2025 che ha alimentato le speranze di quarto posto e conseguente Champions League, anche se ottenere il pass non sarà per nulla semplice viste le tante squadre coinvolte.I giallorossi cominceranno i restanti due mesi di campionato affrontando in trasferta il, immischiato nella lotta per non retrocedere e reduce da ben quattro sconfitte consecutive.29 marzo, al Via del Mare, servirà la stessache si è vista prima della sosta, cercando di conquistare tre punti fondamentali prima poi di concentrarsi sugli scontri diretti che decideranno il destino della stagione giallorossa.