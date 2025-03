Juventusnews24.com - Sabatini: «Thiago Motta andava moderato, con Giuntoli hanno fatto l’incendio. Con Tudor la Juve arriverà quarta» – ESCLUSIVA

di Giacomo Giuratoha rilasciato un’intervista esclusiva antusnews24 in cui ha toccato diversi temi d’attualità dei bianconeri, a partire dal cambio in panchinaSandro, noto giornalista ed opinionista, ha parlato in esclusiva antusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera tra cui, in primis, la nuova era.Lei aveva previsto questo cambio in panchina in tempi non sospetti. Come vede quindicome sostituto di?«Avevo avuto l’indiscrezione giusta suin pole position eormai spacciato. Quella era una notizia, “come vedo” invece un pronostico. Premessa questa differenza, bisogna basarsi su quello che è successo in passato:ha già dimostrato in altri club anche importanti, al Marsiglia, alla Lazio, in Turchia di avere un buonissimo impatto nei primi mesi poi lui va in difficoltà sul lungo – medio periodo.