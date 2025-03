Juventusnews24.com - Sabatini spiazza: «C’è un giocatore che rischia di pagare di più con Tudor. Mi sembra dura che possa fare questo»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 di unche potrebbe soffrire di più con l’avvento diIntervistato da Juventusnews24, il giornalista Sandroha parlato così del passaggio alla difesa a tre per la Juventus. Queste le sue dichiarazioni su alcuni singoli bianconeri.Il fatto cheusi una difesa a 3 mentre Motta quest’anno ha sempre impostato una difesa a 4 potrebbe rappresentare un problema in quanto si cambierebbe completamente il modo di giocare?«Secondo me, con la rosa di adesso, la difesa a tre ci sta e secondo me sarebbe una buona soluzione con Weah da una parte e Cambiaso se sta bene dall’altra, più McKennie alternativa per entrambi. In avanti Vlahovic più Yildiz o Vlahovic più Kolo Muani. Chididi più, pur avendo fatto una discreta stagione finora, è Conceição però magari anche per lui si può trovare una soluzione anche se miche faccia tutta la fascia».