Quotidiano.net - Ryanair Prime, ecco l’abbonamento annuale a 79 euro: cosa include. Conviene?

Roma, 25 marzo 2025 - Dopo WizzAir, anchesi aggiunge alla rivoluzione degli abbonamenti annuali per i voli: alla cifra di 79all'anno si potrà viaggiare con tariffe ancora più low cost, sebbene con alcune limitazioni. I vantaggi dell'abbonamento La tariffa permetterà di accedere "posti riservati gratuiti e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese)", si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia irlandese nella giornata di ieri. In questo modo, un passeggero che viaggerà 12 volte all'anno risparmierà fino a 420, una cifra che corrisponde a più di cinque abbonamenti. Ma anche chi intende viaggiare di meno, ad esempio per tre volte all'anno, si ritroverà un vantaggio economico risparmiando 105, anche questo un importo superiore a quello dell'abbonamento.