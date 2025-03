Lettera43.it - Ryanair Prime, come funziona e quali sono i limiti dell’abbonamento con voli scontati per un anno

ha lanciato l’abbonamento, un nuovo programma di sconti pensato per i viaggiatori frequenti che vogliono volare regolarmente senza spendere troppo. Il servizio, che costa 79 euro per 12 mesi, include tra i vantaggi posti riservati selezionabili senza costi aggiuntivi, assicurazione di viaggio e accesso a 12 offerte esclusive all’(una ogni mese) riservate.riporta il comunicato della società, gli abbonatiche volano 12 volte all’risparmierfino a 420 euro, oltre cinque volte il costo. Anche volando solo tre volte all’si avrebbe un risparmio pari a 105 euro, superiore al costo del. Fino a qui solo vantaggi, ma vediamodell’offerta.Nessuna assicurazione medica per gli over 70 e nessun rimborso con ritardo inferiore a 12 oreIl primo limite è che l’abbonamento non è disponibile per tutti, ma solo per 250 mila persone.