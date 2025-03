Quotidiano.net - Ryanair lancia 'Prime': abbonamento annuale con risparmi sui voli e offerte esclusive

il suo', che al costo di 79 euro annuali permetterà ai suoi acquirenti di avere posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio e accesso a 12l'anno - una ogni mese - riservate. Secondo i calcoli dell'azienda, gli abbonati che volano 12 volte potrannoare "oltre 5 volte il costo dell'", ovvero fino a 420 euro. Ma la convenienza non si limita solo ai frequent flyer: chi vola tre volte potrà contare su uno di 105 euro. Potranno richiedere il servizio 250mila persone, che saranno selezionate sulla base dell'ordine di iscrizione. Moltiplicate per il costo del servizio, si parla di 19,75 milioni di euro l'anno. Per accedere all'iniziativa bisogna avere almeno 18 anni, avere un account sul sito dell'azienda ed essere residenti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia, Portogallo o Spagna.