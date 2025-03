Tpi.it - Ryanair lancia l’abbonamento Prime al prezzo di 79 euro: 12 mesi di voli scontati. Ecco come funziona

”, un servizio di abbonamento annuale che prevede una serie di sconti per 12aldi 79. Ma? A spiegarlo è la stessa compagnia low cost in una nota pubblicata sul sito ufficiale. L’iscrizione che,detto, costerà 79l’anno e sarà rinnovabile automaticamente a meno di richiesta di cancellazione, prevede “vantaggi che includono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese) riservate, garantendo così agli abbonati ‘’ le migliori occasioni di volo tutto l’anno”.La compagnia parla di “sconti esclusivi” ma non fornisce dettagli su quanto si possa risparmiare su ogni singolo volo. Gli abbonati a “” che volano “12 volte all’anno risparmieranno fino a 420€ (oltre 5 volte il costo deldi 79€).