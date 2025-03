Lapresse.it - Ryanair lancia abbonamento Prime. Cambiano anche regole check-in e bagaglio a mano

Leggi su Lapresse.it

, la compagnia aerea numero 1 in Europa, hato ieri il servizio “” – un nuovo programma di sconti inche permette agli abbonati che volano 12 volte all’anno di risparmiare fino a 5 volte il costo dell’” di 79 euro.Al costo di soli 79€ per undi 12 mesi, i vantaggi includono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese) riservate, garantendo così agli abbonati “” le migliori occasioni di volo tutto l’anno. Gli abbonati “” che volano 12 volte all’anno risparmieranno fino a 420 euro, dice l’azienda. Il CMO di, Dara Brady, ha dichiarato: “offre da quattro decenni le tariffe più basse (e i migliori servizi) in Europa, e ora stiamo ampliando la nostra leadership sui prezzi con il lancio del nostro entusiasmante nuovo programma di sconti in’.