Iodonna.it - Ryanair, EasyJet e Ita Airways aggiornano le loro politiche per il 2025 e le regole diventano sempre più restrittive. Cosa cambia e come organizzarsi per evitare costi extra

Ita, Easy Jet ehanno “aggiornato” lesul bagaglio a mano, che, solitamente, non vuol dire mai nulla di buono per i viaggiatori. Da qualche tempo, ormai, infatti, la promessa delle cosiddette “low cost” di far diventare i viaggi in aereo più economici, si è sgretolata contro ledi business e di fatturato delle diverse compagnie. Facendo, infatti, pagare caro ogni tipo di servizio aggiuntivo, tra cui i bagagli, i biglietti hanno praticamente raggiunto i prezzi delle compagnie di bandiera, trasformando quella che era una forma accessibile di viaggio, in una sfida a comprimere il necessario in spazipiù piccoli. Volare senza stress: la guida completa per un viaggio sereno in aereo X Bagaglio a mano: le nuoveNon c’è dubbio, infatti, che, viaggiare in aereo, al di là della velocità con cui si possono raggiungere le diverse destinazioni, da “più comodo” che era, sta diventandomeno confortevole, soprattutto quando non si possono spendere cifre astronomiche.