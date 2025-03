Notizie.com - Ryanair, arriva Prime, l’abbonamento a soli 79 euro: sconti sui voli. Come funziona, i limiti e quanto risparmi

ha deciso di lanciare una nuova iniziativa in favore dei suoi clienti,79. Ecco, isia.79sui, i(Notizie.com)La nota azienda low cost continua a essere al centro di rivoluzioni, idee e promozioni per favorire chi vuole volare ma non ha a disposizione un budget importante. Un pacchetto quelloche garantisce la possibilità di usufruire di 12all’anno al prezzo scontatissimo di 79. Potrete inoltre aggiungere un accompagnatore, con costo aggiuntivo, durante la registrazione. Ricordando che i vantaggi non sono trasferibili a persone terze.L’offerta si rinnova automaticamente, a meno di richiesta di cancellazione, e ha il vantaggio di includere posti riservati gratuitamente, assicurazione di viaggio e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno e cioè una al mese.