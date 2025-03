Piperspettacoloitaliano.it - Rosa Ricci e Tommaso si mettono insieme in Mare Fuori 5 ? Una nuova storia tra il bene e il male

Nella seconda parte di5 si svilupperà il rapporto tra, il nuovo personaggio della quinta stagione interpretato da Manuele Velo. A quanto pare, come già accaduto con Carmine e, ile ilsi intrecciano ancora con unaall’orizzonte. Tutto ancora da vivere in questi ultimi episodi. Masiin5 ? Le prime anticipazioni., quando ile ilsi fondono ancora inLadi, ricorda un po’ quella di Filippo, un bravo ragazzo definito come Chiattillo.entra in carcere, a causa di un omicidio, ai danni di uno dei ragazzi che gli avevano rubato la catenina che apparteneva al suo fratellino ammazzato in un attentato al Luna Park. Questaintenerirà il cuore diche, dopo uno scontro iniziale, si avvicina al ragazzo.