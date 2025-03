Ilnapolista.it - Ronaldo rivela: «Le trattative tra Ancelotti e il Brasile non sono state una fantasia»

«Letrae ilnonuna», ad affermarlo èLuis Nazario da Lima, detto anche ‘Il Fenomeno’. L’ex attaccante di Inter e Real Madrid ha svelato il retroscena durante un suo intervento a ‘Charla Podcast’, soffermandosi anche sul motivo per cui l’affare non è andato in porto.Le parole disu«Letrae ilnonuna, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo», ha detto. Che poi ha spiegato così la mancata fumata bianca: «Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il, ma lui vinse la Champions League e rimase per un altro anno. Allora non è stato rilasciato. Il Real Madrid non lo ha voluto rilasciare».