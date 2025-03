Screenworld.it - Romeo + Giulietta: oggi come ieri?

di Shakespeare ha sviluppato nella storia della letteratura un mito che ha influenzato scrittori e scrittrici di tutto il mondo. Sottolineato nella critica letterariaun “culto romantico”, questo racconto è diventato una vera fonte di ispirazione per adattamenti o rappresentazioni in chiave moderna.ci concentriamo sulla trasposizione cinematografica del 1996 di Baz Luhrmann:+ Juliet, uno degli adattamenti più fedeli all’opera di Shakespeare, sebbene i due amanti siano trasportati nel periodo contemporaneo.Per quanto le dinamiche dello Shakespeare globale/interculturale/postcoloniale ricevano una forza specifica – e diversa – in ogni singola produzione, il film di Luhrmann si focalizza su queste questioni in modo particolarmente utile.+ Juliet non è, sia chiaro, “interculturale” in alcun senso significativo: non produce Shakespeare attraverso una pratica performativa “estranea” al teatro occidentale, anzi utilizza il modo di produzione di intrattenimento dominante al mondo – il film di Hollywood – per mettere in scena uno dei drammi più familiari dell’Occidente.