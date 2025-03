Bergamonews.it - Romano Prodi ricorda Filippo Maria Pandolfi: “È stato un maestro di vita, un fratello maggiore”

Bergamo. “Ricordo di un uomo straordinario, di una persona prima di tutto colta, che non è cosa di oggi. Poi generosa e gentile, che non è cosa di oggi. Per me èveramente undi, non è retorica”.sorride e socchiude gli occhi in cima alla scalinata del Tempio Votivo di Bergamo. È venuto a dare l’ultimo saluto all’amico e “di, scomparso sabato 22 marzo all’età di 97 anni.stringe la mano all’amico Gilberto Bonalumi, si affianca alla sindaca Elena Carnevali e Guido Mauri, poi riprende il ricordo: “All’inizio, prima che io entrassi in qualche modo nell’attività politica, fu luia convincere l’allora Presidente del Consiglio a offrirmi la carica di Ministro dell’Industria. Ero ancora un ragazzotto che praticamente non conosceva nulla né di Roma né dell’interno del potere.