Iltempo.it - Romano Prodi e quell'aria da primi della classe della sinistra che fa perdere le elezioni

c'è un grande classico a: pensare che le è concesso qualcosa che per gli altri è impensabile. È certamente il caso disua reazione stizzita e paternalistica di fronte alla domanda di Lavinia Orefici, inviata di Nicola Porro per Quarta Repubblica, che gli sottopone un passaggio del Manifesto di Ventotene. Ora,non è più un ragazzino, ma ha certamente decennale consuetudine con i microfoni. Non può quindi agitarsi più di tanto di fronte a una giornalista che cerca sì di provocarlo, ma all'interno di un civile confronto.invece sceglie un fastidioso e arrogante tono alterato nella risposta, allungando una mano fino alla testaOrefice: un gesto inutilmente sgarbato, un tentativo (maldestro, molto maldestro) di irritante «captatio benevolentiae»: insomma un autogol vero e proprio, figlio purissimo di una istintiva (e malriposta) idea di superiorità che non trova conferma in alcunché, salvo che nell'autoconvincimento di poter fare ciò che si vuole.