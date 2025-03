Ilrestodelcarlino.it - Romagna Team primo. E adesso lo scudetto

Il Gymnasticandrà a giocarsi loal termine di una prima parte di stagione che ha visto la squadra cesenate di ginnastica artistica chiudere alposto il campionato di serie A con oltre tre punti di vantaggio rispetto agli inseguitori del Pro Carate (476 contro i 472,800). Ottimo segnale sulla carta, che però nei fatti non conterà nulla, dal momento che la sfida in programma il 3 maggio a Firenze comincerà con le pretendenti appaiate a zero. "Ci giocheremo tutto in una gara secca – è l’analisi del presidente Corrado Maria Dones – cimentandoci in sei attrezzi ogni volta con tre atleti, senza la possibilità di scartare nessun punteggio. Dunque in 18 esercizi si assegna il titolo di campioni d’Italia. E’ una novità di quest’anno, alla quale ci stiamo preparando già da mesi.