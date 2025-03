Sololaroma.it - Roma verso Lecce, rebus N’Dicka: Nelsson scalda i motori

La sosta Nazionali è passata in archivio e lastando sempre di più iper il rientro in campo. I giallorossi stanno vivendo un inizio di 2025 di altissimo profilo, con il 4° posto che sta diventando un obiettivo alla portata. Già, perché l’ultima posizione valida per la Champions League dista ora solo quattro punti, pochi se si considera la situazione che stava vivendo il club due mesi fa. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno preparare con cura le prossime finali e la prima di queste sarà con il, più nello specifico sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Claudio Ranieri è consapevole che battere i salentini non sia facile e che vada messa a referto una prova convincente. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere, con il focus che va necessariamente alla retroguardia.