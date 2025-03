Romadailynews.it - Roma, traffico di droga nella movida di Ostiense: quattro arresti

Operazione notturna dei Carabinieri in via Libetta e via Emma Strada.persone sono state arrestatenotte del 25 marzo a, nell’ambito di un’operazione anticondotta dai Carabinieri della Compagnia diEur, in accordo con la Procura della Repubblica capitolina. Gli interventi si sono concentratizona delladi via Libetta, nel quartiere, e in via Emma Strada, dove i militari hanno individuato attività di spaccio.In via Libetta, i Carabinieri della Stazione diSan Paolo hanno notato tre giovani — due uomini di 24 e 26 anni e una donna di 20, tuttini — che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri di, con uno di loro che cercava anche di coprire la visuale ai militari. Il gesto sospetto ha però attirato l’attenzione dei Carabinieri, che sono intervenuti recuperando e sequestrando 10 dosi di cocaina e 39 dosi di Mdma.