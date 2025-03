Calciomercato.it - Roma, rottura totale: una big ha preso Pellegrini

Leggi su Calciomercato.it

è pronto a cambiare aria dopo lacon la. Il capitano giallorosso ha perso anche la Nazionale: firma subito con una bigUn momento decisivo per sognare nuovamente in grande.è voglioso di una nuova sfida con una big: sarà addio con laper ritrovare quell’entusiasmo ormai perso.: una big ha– Lapresse – calciomercato.it Una svolta definitiva in estate per tornare a brillare di luce propria.non è più al centro del progetto della: può arrivare subito la firma con una big italiana. Una nuova rivoluzione in estate, ma Claudio Ranieri è pronto a regalare un nuovo piazzamento europeo ai tifosi giallorossi.Gian Piero Gasperini è pronto a diventare il nuovo allenatore della: nelle ultime ore è stato accostato in maniera costante alla panchina capitolina per iniziare così la sua avventura in Serie A.