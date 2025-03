Sololaroma.it - Roma, ricordi Huijsen? Debutto da sogno con la Spagna, il Real Madrid lo punta

Il nome di Deansta facendo il giro d’Europa. Il giovane difensore olandese, ceduto la scorsa estate dalla Juventus al Bournemouth per 15 milioni di euro (più bonus e una percentuale sulla futura rivendita), ha incantato tutti con le sue prestazioni in Premier League (2 gol in 23 presenze) e ora ha conquistato anche la.Ilha messo gli occhi suSecondo quanto riportato da As, ilsarebbe rimasto impressionato dal rendimento dinella doppia sfida di Nations League tra la sua Olanda e la. I Blancos, sempre attenti ai talenti emergenti, sembrano pronti a sfidare le big inglesi pur di portarlo al Bernabeu. La dirigenza madrilena, affascinata dalla sua personalità e sicurezza in campo, avrebbe dichiarato: “Già conoscevamo le sue qualità, ma ora sappiamo che ha la personalità necessaria per giocare nel“.