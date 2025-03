Sololaroma.it - Roma Primavera, Mannini: “Essere qui un sogno. Ringrazio Mourinho per l’esordio in Europa League”

Ospite della nuova puntata di Dreaming, il podcast del club giallorosso, uno dei maggiori talenti della, Mattia, ha raccontato il suo percorso a partire dalla prima chiamata del club: “È stato un momento incredibile. Ricordo ancora in piena pandemia la chiamata del direttore Bruno Conti e all’inizio veramente non ci credevo. Un ragazzi di Sarzana che viene notato da un così grande club come laè un. Ma non ho dubito neanche un secondo. Non avevo dubbi neanche prima, poi quando sono venuto a vedere le strutture con il Direttore, con Manuel Marzocca e mi hanno fatto visitare Trigoria è stato veramente incredibile, un momento bellissimo”.Riguardo la scelta di accettare la: “Mi sono innamorato durante un torneo a Gallipoli in cui ho avuto la fortuna di giocare contro launder 14 ai tempi allenata da Mister Rubinacci e quella partita ero rimasto incredulo.