Roma pittrice Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo aperture serali

Leggi su Ildenaro.it

, 25 mar. (askanews) –straordinarie, nel fine settimana e con l’estensione degli orari di ingresso, per la mostra “altra XVI e XIX”, in corso fino al 4 maggio 2025 al Museo dia Palazzo Braschi. Da sabato 29 marzo fino alla chiusura, l’esposizione rimarrà aperta fino alle 22.00, con ultimo ingresso previsto alle ore 21.00, nelle seguenti giornate: sabato 29 marzo; venerdì 4 aprile, sabato 5 aprile, venerdì 11 aprile, sabato 12 aprile, venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile, domenica 20 aprile, venerdì 25 aprile, sabato 26 aprile; venerdì 02 maggio, sabato 3 maggio, domenica 4 maggio. La mostra sarà aperta in via eccezionale anche lunedì 21 aprile 2025 in occasione di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle ore 22.00. I restanti giorni della settimana, dal martedì al venerdì, l’orario di apertura rimane invariato dalle 10.