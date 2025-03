Roma operazione riuscita per Dybala | il comunicato | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 18:10:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Pauloè stato operato oggi a Londra dopo la lesione del tendine semitendinoso sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, come halacon una nota ufficiale: “L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Pauloè perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria“.L’attaccante argentino si era infortunato nel corso della partita col Cagliari, i primi esami avevano subito evidenziato la lesione, che avrebbe richiesto almeno un mese di stop, ma il calciatore e la società avevano optato per l’intervento chirurgico puntando a un recupero ottimale. L’obiettivo del numero 21 è quello di tornare a disposizione per la preparazione estiva ed essere dunque al top all’inizio della stagione 2025/26.