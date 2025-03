Sololaroma.it - Roma, oggi la ripresa degli allenamenti: non solo N’Dicka da monitorare

Leggi su Sololaroma.it

La giornata disarà cruciale per la. Già, perché nella mattinata di questo 25 marzo, dopo due giorni di riposo, i giallorossi torneranno ad allenarsi in quel di Trigoria. La sosta Nazionali è infatti passata in archivio e la squadra dovrà prepararsi nel migliore dei modi, in vista del rientro in campo. I capitolini sanno che sono attesi da un finale di stagione intenso e delicato, che si aprirà con la delicata trasferta a Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. I salentini sono un cliente ostico, che andrà superato con una prestazione convincente.Claudio Ranieri dovrà fare i conti con le condizioni precarie di alcuni elementi della sua rosa. Oltre a Paulo Dybala, già volato a Londra per operarsi al tendine semitendinoso sinistro, il coach di Testaccio deve tener d’occhio Evan, tornato nella Capitale a causa di alcuni problemi intestinali.